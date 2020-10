Die Stadtwerke Forchheim rufen zum Fotowettbewerb "Das schönste Winterbild Forchheims" auf. Als Zeichen der Verbundenheit zu Forchheim soll auch die neue Weihnachtskarte der Stadtwerke ein aussagekräftiges Winterbild zieren, heißt es in der Pressemitteilung dazu.

"Schnee ist in den letzten Jahren leider Mangelware gewesen, weshalb wir aus der Not eine Tugend machen möchten und mit einer Bitte an unsere Forchheimerinnen und Forchheimer herantreten: Sendet uns bis zum 31. Oktober 2020 euer schönstes Winterbild! Alle Einsendungen werden auf unserem Facebook-Account präsentiert. Eine interne Mitarbeiterjury wird das Siegerbild auswählen, welches auf die Karte kommt. Die Siegerin oder der Sieger erhält einen Königsbad-Gutschein sowie ein kleines Wellnesspaket", erläutert Nicole Dutschmann, Presse- und Marketingleiterin der Stadtwerke, die Aktion. Die Bilder können per E-Mail an marketing@stadtwerke-forchheim.de mit dem Stichwort "Winterfoto Forchheim" unter Angabe der Kontaktdaten gesendet werden.

Bei gedruckten Abzügen wird gebeten, ebenfalls Name und Kontaktdaten beilegen, man kann sie als Brief an die Haidfeldstr. 8 senden oder persönlich bei den Stadtwerken Forchheim vorbeibringen. red