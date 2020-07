Stadtwerke Forchheim geben Mehrwertsteuersenkung an Kunden weiter

Die Bundesregierung hat in ihrem Konjunktur- und Zukunftspaket unter anderem beschlossen, dass die Mehrwertsteuer ab dem 1. Juli 2020 für sechs Monate gesenkt wird. Die Stadtwerke Forchheim geben nach eigener Mitteilung diese temporäre Steuersenkung direkt an ihre Kunden weiter. Wer Strom, Gas oder Telekommunikationsdienstleistungen von den Stadtwerken Forchheim bezieht, zahlt im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 nur 16 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer auf den Grund- und Verbrauchspreis. Beim Wasser sinkt die Mehrwertsteuer von 7 auf 5 Prozent.

Der verminderte Umsatzsteuersatz wird im Gas, Strom und Wasser in den Jahresendabrechnungen und im Bereich Telekommunikation in den Monatsrechnungen der Kunden berücksichtigt. "Unsere Kunden müssen sich um nichts kümmern, wir stellen unsere gesamten Prozesse zwischen dem 1. Juli und 31. Dezember 2020 um, sodass die Berechnung des verringerten Mehrwertsteuersatzes automatisch auf den Rechnungen ausgewiesen wird. Der monatliche Abschlag ändert sich für die Haushalte nicht", heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei Fragen zur Mehrwertsteuersenkung steht das Serviceteam der Stadtwerke telefonisch unter 09191 613 240 oder im Kundenzentrum in der Haidfeldstraße 8 oder der Hauptstraße 54 gerne zur Verfügung. red