Corona lähmt das gesellschaftliche Leben nahezu völlig. Leidtragende sind auch die Vereine. Viele Mitglieder kehren ihnen den Rücken, nachdem sie ihr Hobby beziehungsweise ihren Sport nicht mehr ausüben können.

Von einer Austrittswelle verschont geblieben ist bisher die Königlich Privilegierte Schützengesellschaft 1854 Stadtsteinach. Der Traditionsverein verfällt angesichts der Krise nicht in Agonie, sondern hat sich zu einem ehrgeizigen Investitionsprogramm entschlossen. So erhält die Schießanlage am Güterbahnhof eine komplett neue Heizung.

Nicht mehr zeitgemäß

Das wurde notwendig, nachdem die bestehende Ölheizung nicht mehr zeitgemäß ist. Sie stammt aus den 1960er Jahren, als auf dem heutigen Schießgelände eine Weberei arbeitete. Als die Schützen in den 90er Jahren das Gelände erwarben, modernisierten sie die ölbefeuerte Anlage. Damals kam ein anderer Brenner zum Einsatz, der allerdings nicht komplett neu war.

Ehrenmitglied Raimund Ortlieb ist dem Verein eng verbunden und setzt sich tatkräftig für die dessen Belange ein. Das gilt auch für die aktuelle Maßnahme, bei der er kräftig Hand anlegt. So baut er die alte Heizung ab, die zu einem Schrotthandel gebracht wird. Doch das ist nur ein Teil der anstehenden Arbeiten. Zuvor haben die Mitglieder einen Anbau ans Schützenhaus errichtet; darin wird die neue Gasheizung installiert.

Den fachmännischen Einbau nimmt die Stadtsteinacher Firma Knoll vor. Sie ist schon weit vorangekommen: "Ende März ist die Heizung einsatzbereit", schätzt Ortlieb. Unterstützung erhält er von Sportleiter Josef Heiß, der ebenfalls kräftig anpackt. Trotz der hohen Eigenleistung kommt die Aktion dem Verein teuer. Etwa 30 000 Euro koste die Maßnahme, wie Vorsitzender Reinhard Kraus überschlägt.

Keine Einnahmen wegen Corona

Hinzu kommen, dass die Schützen im vergangenen Jahr nahezu alle gesellschaftlichen Veranstaltungen wie das beliebte Starkbierfest absagen mussten und deshalb keinerlei Einnahmen hatten. Zudem habe man 2020 zwölf neue, hochmoderne Luftgewehr- und -pistolenstände eingebaut. Der Großkaliber-Stand für Kurzwaffen sei ebenfalls komplett erneuert worden: Neben aufwändigen Brandschutzmaßnahmen habe man einen neuen Kugelfang eingebaut.

Diese Maßnahmen waren zum einen notwendig, um den gestiegenen Sicherheitsvorschriften Genüge zu leisten. Zum anderen aber sind sie auch ein Stück Zukunftssicherung, da der Fortbestand des 200 Mitglieder zählenden Vereins gewährleistet werden soll. Reinhard Kraus ist sich sicher, dass der Verein mit den Maßnahmen sehr gut aufgestellt ist. Insgesamt beziffert er die Investitionskosten auf über 80 000 Euro. Den Betrag mindern Zuschüsse des Bayerischen Sport-Schützenbundes. Dennoch werden die Schützen rund 25 000 Euro aus eigener Tasche aufbringen müssen. Dazu hat der Verein bereits 2020 eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen. red