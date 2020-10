Bürgermeister Günther Werner (WG) und Biologe Dietmar Will, Mitarbeiter der Stadtverwaltung, laden alle interessierten Stadträte, Ortssprecher und Amtsleiter zu einer Besichtigung des Stadtwaldes "Eichenbühl" ein. Der Treffpunkt ist am Montag, 19. Oktober, um 15 Uhr am ehemaligen Forsthaus im "Eichenbühl". Der Stadtwald liegt nördlich des Thereser Gemeindeteils Buch. Teilweise ragt er sogar in den Kreis Schweinfurt hinein. Der "Eichenbühl" ist der größte zusammenhängende Teil des städtischen Waldbesitzes, gefolgt vom Stadtwald Seidenhausen bei Hofstetten und vom Stadtwald Uchenhofen. Diese Exkursion leiten Forstdirektor Hans Stark und Revierleiter Björn Lieblein vom Universitätsforstamt Sailershausen. Für weitere Auskünfte stehen Forstoberrat Jürgen Hahn und der Forstamtsrat Roland Henfling vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten in Schweinfurt zur Verfügung. Neben der hohen ökologischen Wertigkeit des Stadtwalds werden die aktuellen Probleme und Herausforderungen im Wald thematisiert, etwa die massiven Dürreschäden an vielen Baumarten und die Borkenkäferkalamitäten an der Fichte. red