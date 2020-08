Stadtführungen in Bad Kissingen

Am Freitag, 14. August, sowie am Sonntag, 16. August, um 21 Uhr gilt es, mit dem Nachtwächter verborgene Winkel zu entdecken und im Mondschein der Ballade vom Ritter Kunibert zu lauschen. Während der abendlichen Tour "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" erkunden

die Teilnehmer die Stadt und ihre Geschichte. Die ca. 90-minütige Tour startet an der Tourist-Info Arkadenbau. Am Samstag, 15. August, findet eine Führung durch die Altstadt und historische Kuranlagen und -gebäude statt. Dabei werden Kurgarten, Wandel- und Brunnenhalle, sowie Arkaden- und Regentenbau besichtigt. Die ca. 90-minütige Führung startet um 10 Uhr an der Tourist-Information Arkadenbau. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. sek