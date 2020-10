Es gibt wieder Stadtführungen: Am Freitag, 9. Oktober, um 20 Uhr gilt es, mit dem Nachtwächter im flackernden Laternenlicht verborgene Winkel zu entdecken und im Mondschein der Ballade vom Ritter Kunibert zu lauschen. Am Samstag, 10. Oktober, um 10 Uhr, findet der Klassiker Führung durch Altstadt und historische Kuranlagen und -gebäude statt. Bei dieser kombinierten Führung lernen Teilnehmer Bad Kissingens idyllische Altstadt sowie die historischen Kuranlagen und ihre Gebäude von innen kennen. Bei der Erlebnisführung "Ein Streifzug: Auf dem Weg zum Unesco-Weltkulturerbe" wandeln Interessierte am Samstag, 10. Oktober um 10 Uhr, auf den Spuren dieses kulturellen Erbes und erfahren, welche Bedeutung die Kuranlagen und der Kurgarten, die Brunnenfrauen und das Kurorchester, heute als Staatsbad Philharmonie Kissingen bekannt, dabei bis heute besitzen. red