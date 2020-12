Bibliotheken müssen zwar bis mindestens 10. Januar geschlossen bleiben, dürfen aber Take-Away oder Lieferdienste anbieten. So kann die Stadtbücherei Lichtenfels ab morgen, Dienstag, den Service des Abholfensters wieder aufnehmen. Dabei können Medien im Online-Katalog (www.stadtbuecherei-lichtenfels.de/medienbestand) ausgesucht, per E-Mail (stadtbuecherei@lichtenfels.de) oder telefonisch (09571/795233) bestellt und am nächsten Werktag am Abholfenster der Stadtbücherei am Marktplatz 5 kontaktfrei mitgenommen werden. Das Abholfenster ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 12 bis 18 Uhr besetzt. Eine telefonische Service-Hotline (09571/795-233) ist Montag, Dienstag, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr eingerichtet. Natürlich stehen auch die digitalen Angebote zur Verfügung. Die Rückgabe der Medien ist nur über die Medienrückgabeboxen (Nähe Marktplatz 5) möglich. Bei der Online-Ausleihe ist die Büchereiausweisnummer und Titel/Verfasser/Medienart der gewünschten Medien anzugeben. Sobald die Medientasche gepackt ist, erhält der Kunde eine Nachricht. Die Bestellung kann dann am nächsten Werktag zu den Öffnungszeiten am Abholfenster abgeholt werden. Die gewünschten Medien können außerdem auch telefonisch zu den Servicezeiten beim Team der Stadtbücherei bestellt werden. Die Telefon-Hotline (09571/795-233) ist Montag, Dienstag, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr besetzt. red