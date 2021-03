Ab Donnerstag, 11. März, hat die Stadtbibliothek Hammelburg wieder geöffnet. Zum Schutz von Kunden und Mitarbeiterinnen gilt es einiges zu beachten, teilt diese in einer Pressemeldung mit. Es gelten die Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen, dabei helfen Abstandsmarkierungen, es müssen FFP2-Masken getragen werden. Falls möglich, bittet das Bibliotheksteam darum, alleine oder mit maximal einem Kind zu kommen. Entliehene Medien können jederzeit in die Rückgabebox gelegt werden. Sie sind noch pauschal verlängert bis zum 26. März und müssen also nicht unbedingt gleich in der ersten Woche zurückgebracht werden. Größere Kinder sind auch alleine willkommen. Ein längerer Aufenthalt in der Bibliothek ist momentan nicht gestattet. Zeitschriftenlesen, Internetsurfen oder anderes fällt erst einmal weg. Alle zurückgegebenen Medien werden zwei Tage in Quarantäne gestellt und gründlich gereinigt und geputzt, bevor sie wieder zur Verfügung stehen. Personen, die zur Risikogruppe gehören, können den Lieferdienst weiterhin in Anspruch nehmen. Die Möglichkeit, verfügbare Medien direkt im Katalog zu reservieren (Click & Collect), entfällt ab Mittwoch,10. März. red