Die katholische Pfarrei Ebern weist darauf hin, dass an den Freiluft-Weihnachtsgottesdiensten am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag die Zufahrt zum Marktplatz nur begrenzt möglich ist. Gesperrt sind der Stadtberg, der Marktplatz bis zur Braugasse und die Rückertgasse. Die Gläubigen werden vom Pfarramt gebeten, die Parkmöglichkeiten an der Eiswiese, Finanzamthof, am Bahnhof, Wohnmobilstellplatz und Realschulparkplatz zu nutzen. Die Zufahrt über die Georg-Nadler-Straße und Rittergasse ist möglich. Außerdem ergeht der Appell, den Ordnerdienst der Feuerwehr Ebern zu beachten.

Nach den Gottesdiensten ist laut Pfarramt der Marktplatz mit Einhaltung des Abstandes unverzüglich zu räumen. Für den Zugang und Ausgang gilt eine Einbahnregelung.

Das Pfarramt weist weiter darauf hin, dass die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sind. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss während des ganzen Gottesdienstes getragen werden. Der Gemeindegesang entfällt bei den Feiern. red