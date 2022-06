Offensichtlich versuchen Betrüger gerade Geld von Firmen zu erschleichen. Die Stadt Bad Brückenau teilt deshalb mit, dass momentan nicht an einer Neuauflage der Bürgerinformationsbroschüre gearbeitet wird und es ist auch nicht geplant diese Broschüre neu aufzulegen, da all diese Informationen auch auf der Homepage der Stadt ersichtlich sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Stadtverwaltung hat Kenntnis darüber erlangt, dass unseriöse Firmen versuchen den regionalen Gewerbetreibenden Anzeigen für eine vermeintliche Bürgerinformationsbroschüre zu verkaufen. Es wird hierbei der Anschein erweckt, dass es sich um eine offizielle Broschüre der Stadt Bad Brückenau handelt, heißt es in der Pressemeldung weiter. "Besonders dreist ist es, dass diese Firmen in ihrem Anschreiben oder ihrem Fax meist auch die Anzeige abbilden, die tatsächlich in der letzten offiziellen Bürgerinformationsbroschüre der Stadt enthalten war", schreibt die Stadt. Die Stadtverwaltung bittet bei Fragen und Zweifel bezüglich derartiger Anzeigenwerbung sofort mit der Stadtverwaltung, Michael Worschech, Tel.: 09741/804 34, Kontakt aufzunehmen. red