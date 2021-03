Die nächste Grüngut-Sammelaktion findet in Bad Kissingen und seinen Stadtteilen am Samstag, 27. März, statt. Sammelplätze sind in Albertshausen vor der Bildeiche (Holzplatz), in Arnshausen in der Fuhrmannstraße (Parkplatz), in Bad Kissingen im Wertstoffhof im Lindes 7 (am Freitag, 26. März, von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, 27. März, von 8 bis 13 Uhr), in der Kasernenstraße (Festplatz), am Parkfriedhof (Grüngutgrube hinter der Leichenhalle), in der Schützenstraße (Parkplatz), in der Ysenburgstraße (am Panzerwaschplatz), in Garitz in der Ahornstraße und im Löhlein (Parkplatz in Garitz Richtung Wittershausen), in Hausen bei der Grüngutgrube am Friedhof, in Kleinbrach auf dem Platz am Feuerwehrhaus, in Poppenroth in der Ruhstraße gegenüber dem Sportheim, in Reiterswiesen am Parkplatz am Sportplatz und in Winkels am Parkplatz im Holzweg. Die Anlieferung ist erst ab Freitag, 26. März, und nur an den gekennzeichneten Plätzen zulässig. Große Mengen müssen direkt in Nüdlingen am Häckselplatz abgeliefert werden. Die Ablagerung von Wurzelstöcken sowie von Fremdstoffen (Müll, Plastiktüten) ist verboten, heißt es ausdrücklich in der Pressemeldung der Stadt. sek