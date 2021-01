Die Stadt Bad Kissingen ruft alle kreativen Kindergartenkinder, sowie Schülerinnen und Schüler aus Bad Kissingen und den Stadtteilen, zum Malwettbewerb auf. Auch Schülerinnen und Schüler, die nicht in Bad Kissingen wohnen, aber dort eine Schule besuchen, können an diesem Wettbewerb teilnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Gesucht wird ein Titelbild für das diesjährige Ferien-Spaß-Programm der Stadtjugendarbeit. Abgabeschluss im Rathaus ist der 25. März. Die Bilder können per Post mit dem Vermerk "Jugend, Familie und Soziales" an Stadt Bad Kissingen, Postfach 2260, 97688 Bad Kissingen eingeschickt oder direkt in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden.

Sommerferienprogramm 2021

Mit der Unterstützung etlicher Vereine, Firmen, Institutionen und Privatpersonen konnte sogar im vergangenen Jahr unter Berücksichtigung der Pandemie-Maßnahmen ein abwechslungsreiches Sommerferien-Programm zusammengestellt werden - wenn auch in etwas reduzierter Form. Die Stadt plant auch für dieses Jahr wieder ein Sommerferienprogramm. Die Titelseite des Programmheftes wird dabei traditionell von jungen Künstlerinnen oder Künstlern gestaltet.

Kein festes Thema

Ein Thema wird in diesem Jahr nicht vorgegeben. So kann sich jedes Kind frei entfalten und nach eigenen Fähigkeiten gestalten, zeichnen oder malen.

Das Bild muss allerdings im Hochformat angelegt sein und seine Größe soll mindestens DIN A5 bis maximal DIN A3 sein. Welche Mal- oder Zeichenutensilien eingesetzt werden, können die Teilnehmer selbst entscheiden. Die kleinen Künstlerinnen und Künstler werden zudem gebeten, auf der Rückseite ihres Werkes Name, Alter, Adresse und Telefonnummer anzugeben, damit die Bilder zugeordnet werden können.

Abstimmung online

Das Kunstwerk der Wettbewerbs-Gewinnerin oder des Gewinners wird das Cover aller Ferienspaß-Programmhefte 2021 zieren. Als zusätzlicher Preis für den Gewinn winkt noch einen Bad Kissinger Geschenkgutschein in Höhe von 50 Euro, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Alle eingesandten Kunstwerke werden nach dem Abgabeschluss auf der Internetseite der Stadt unter www.badkissingen.de veröffentlicht. Hier wird es dann wieder - wie in den vergangenen Jahren - für die Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, online für einen Favoriten abzustimmen.

Nähere Informationen dazu werden nach dem Abgabeschluss veröffentlicht, heißt es in der Mitteilung der Stadt Bad Kissingen weiter. red