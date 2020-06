Stadt möchte langfristigen Pachtvertrag

Mit Freude hat die Stadt Kronach die aktuelle Pressemitteilung des Fernsehgeräteherstellers Loewe aufgenommen (wir berichteten in unserer Samstagsausgabe). Vor allem die gute Personalentwicklung mit mehr als 100 Mitarbeitern in den Bereichen Entwicklung, Service, Marketing, Vertrieb und Produktion stärke die Marke Loewe und damit auch den Wirtschaftsstandort Kronach, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Als positiv wertet man seitens der Stadt ebenso die Investitionen und die damit verbundene Sicherung von Arbeitsplätzen.

Stadt unterstützt die Pläne

Was die künftige Ausrichtung auf dem Gelände anbelangt, decken sich die Pläne des Investors in vielen Bereichen mit den Vorstellungen der Stadt. Die Entwicklung des Loewe-Geländes hin zu einem Technologiepark werde auch seitens der Stadt angestrebt. Loewe hat sich seit Gründung im Jahr 1923 als innovatives Unternehmen und Technologieführer international einen sehr guten Namen gemacht. Daher unterstützt die Stadt Kronach Bestrebungen, Forschungs- und Studienprojekte aus den Bereichen Design, Software und Hardware im Unternehmen zu etablieren. "Loewe made in Kronach" garantiere einen weiterhin hohen Marktwert.

Seit Ende 2019 erfolgen Unterhalt und Vermietung der Anlagen und Gebäude über die Kronacher Stadtentwicklungs GmbH, die 2014 eigens für den Grundstücksankauf gegründet wurde. Das zehn Hektar große Areal biete enormes Entwicklungspotential was den Wirt-schaftsstandort Kronach anbelangt. Neben Loewe produzieren und entwickeln bereits jetzt mehrere weitere Firmen auf dem Gelände. Zahlreiche Gebäude sind für Bildungszwecke und Dienstleitungsunternehmen langfristig vermietet. Aufgrund der Topographie und der drei Flüsse ist das Gelände eines der wenigen zusammenhängenden, voll erschlossenen und hochwasserfreien Gewerbegebiet im Stadtgebiet Kronach.

Kein Verkauf des Geländes

Mit dem Erwerb des Geländes sei der Stadt Kronach seinerzeit ein Glücksgriff gelungen. Ziel der Stadt Kronach ist, dass am Gelände Wertschöpfung in Form von Bildung, Forschung, Entwicklung und Produktion stattfindet. Um diese Nutzung langfristig abzusichern, soll das Gelände im Besitz der Kronacher Stadtentwicklungs GmbH bleiben. Eine Veräußerung sei derzeit nicht beabsichtigt.

Insofern werde ein weitergehender, langjähriger Pachtvertrag mit der Loewe Technology GmbH angestrebt. Die Stadt Kronach und die Kronacher Stadtentwicklungs GmbH seien dabei sehr daran interessiert, dass der Name Loewe weiterhin fest mit der Stadt Kronach verbunden sein wird, und freuen sich auf eine gute geschäftliche Partnerschaft mit Aslan Khabliev und seinem Team. red