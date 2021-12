Das 1999 sanierte und für die Öffentlichkeit zugänglich gemachte Historische Badhaus im Oberhacken beherbergt die obere Badstube, eine Büttnerwerkstatt und drei Räume zum bekannten Kulmbacher Maler Michel Weiß. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Kulmbach hervor.

Mit regelmäßigen Ausstellungen des Kunstvereins Kulmbach, weiteren künstlerischen und historischen Ausstellungen, regelmäßigen Treffen des Literaturvereins und bis zu 5000 Besuchern pro Jahr hat sich das Haus zu einer kleinen, aber besonderen Kulturoase entwickelt. Um das Historische Badhaus regelmäßig öffnen zu können, engagieren sich Ehrenamtliche. Aus persönlichen Gründen mussten in diesem Jahr einige Personen ihr Ehrenamt niederlegen. So gibt es für interessierte Personen, die einmal im Monat die Aufsicht im Badhaus ehrenamtlich übernehmen würden, die Gelegenheit sich zu melden. Das Badhaus ist am Freitag, Samstag und Sonntag und an bestimmten Feiertagen jeweils von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Vor allem für den Freitag und den Sonntag werden Aufsichten gesucht. Wer Interesse hat, kann sich bei der Kulturverwaltung der Stadt Kulmbach, Jürgen Treppner (Telefon: 09221/940-404, E-Mail: juergen.treppner@ stadt-kulmbach.de) melden. red