Pfarrer Matthias Maaß, Großgarnstadt, ist neuer Seelsorger im Coburger Team der Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV). Dekan Stefan Kirchberger verabschiedete in Dörfles-Esbach nach fünf Jahren Pfarrerin Gabriele Töpfer aus dem SAPV-Team und führte Matthias Maaß als ihren Nachfolger ein.

Professor Johannes Kraft hob in seinem Grußwort die Pionierarbeit Töpfers hervor. Sie habe mit Weitherzigkeit und Musikalität Vertrauen geschaffen, für die letzte Lebensphase von Menschen eine christlich-spirituelle Begleitung anzubieten. Gedenkfeiern für Angehörige und Oasentage für Mitarbeitende habe Töpfer seitdem etabliert.

Matthias Maaß ist durch eine klinische Seelsorgeausbildung auf seinen Dienst der Sterbebegleitung in einem Palliativteam vorbereitet. Wie Heilung und Heil zusammenhängen, beleuchtete Dekan Kirchberger in seiner Ansprache. "An die großen Wunder Jesu müssen wir nicht heranreichen, aber einen Menschen in den Arm nehmen oder einen Lebensschmerz wegpusten könnten Christen anbieten." Der Gottesdienst wurde musikalisch gefühlvoll von Mitgliedern des "Geri-Chores" der Geriatrie gestaltet. Die Pfarrstelle in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung wird von der Evangelischen Landeskirche als zusätzliche Beauftragung mit zwölf Stunden in der Woche finanziert. red