Für ihr vorbildliches Engagement in der Ausbildung hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber 20 bayerische Garten- und Landschaftsbaubetriebe mit dem Staatsehrenpreis ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehört auch die Firma Ramming und Tröster aus Schlömen.

"Mit ihren beispielhaften Konzepten setzen die ausgezeichneten Betriebe hohe Maßstäbe in der Ausbildung junger Menschen und legen damit den Grundstein für die Weiterentwicklung der ganzen Branche", sagte die Ministerin. Durch den Staatsehrenpreis würden nicht nur die besonderen Leistungen gewürdigt, die Auszeichnung diene auch den Ausbildungssuchenden als wichtige Orientierungshilfe. "Der Staatsehrenpreis ist daher auch ein Anreiz für die Betriebe, sich in der Ausbildung zu engagieren und damit die Zukunft des eigenen Betriebs zu sichern", so Kaniber. Derzeit befinden sich im Garten- und Landschaftsbau bayernweit rund 1500 junge Menschen in Ausbildung, im September haben über 550 ihre Ausbildung begonnen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Ministerin die hohe Auszeichnung nicht persönlich überreichen, die Betriebe bekommen eine Plakette zugesandt. Allerdings soll der Festakt nachgeholt werden. red