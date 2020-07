Staatsbad Philharmonie spielt wieder im Live-Stream

Konzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen überträgt die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH wöchentlich. Dieses Angebot wird auch über den Sommer weitergeführt. Der nächste Live-Stream findet am Mittwoch, 29. Juli, statt. Das Angebot der regelmäßigen Live-Streams der Staatsbad Philharmonie Kissingen wurde im Juni gestartet, damit auch in der aktuellen Situation viele Gäste die Konzerte wahrnehmen und Musikliebhaber diese von zuhause aus anschauen können. "Aktuell kommen die Live-Streams bei den Zuschauern gut an. Da dieser Sommer anders als sonst ist, haben wir uns dazu entschieden, das Angebot vorerst weiterhin anzubieten. Wir werden die weitere Entwicklung beobachten und in regelmäßigen Abständen überprüfen, wie das Angebot wahrgenommen wird", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH. Ab Mittwoch, 29. Juli, werden jede Woche Mittwoch das Nachmittags- und Abendkonzert über die Facebookseite "Bad Kissingen. Entdecke die Zeit" und den YouTube-Kanal "Bad Kissingen. Entdecke die Zeit" veröffentlicht. Auf der Homepage unter www.badkissingen.de/staatsbadphilharmoniekissingen ist der direkte Link zum Video auf YouTube eingebaut. red/Foto: Benjamin Kiesel