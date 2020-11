Die Sternsingeraktion soll am Montag, 6., und Dienstag, 7. Januar 2021, stattfinden. Viele Menschen warten darauf, dass die Sternsinger den Segen Gottes in die Häuser der Menschen bringen und Spenden für Kinder in ärmeren Ländern sammeln. Hierfür werden in Adelsdorf noch Kinder und Jugendliche gesucht, die sich an dieser Aktion beteiligen möchten. Die Gruppen werden von Erwachsenen und erfahrenen Jugendlichen begleitet, die darauf achten, dass die Sternsinger mit Maske und Abstand unterwegs zu den Menschen sind. Die Anmeldung zur Sternsinger-Aktion 2021 erfolgt bis Montag, 30. November, heuer erstmals online über die Homepage www.st-stephanus-adelsdorf.de. Bei Fragen können sich die Interessierten an Diakon Hans Scherbaum telefonisch unter 09195/9426211 oder unter 0170/5576244 melden oder eine E-Mail an hans.scherbaum@erzbistum-bamberg.de schreiben. red