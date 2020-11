Auch in außergewöhnlichen und schwierigen Zeiten, wie wir sie momentan haben, möchte die Ebensfelder Kindertagesstätte St. Michael nicht darauf verzichten, die Kinder mit Laternen durch Ebensfeld laufen zu lassen und ein bisschen Licht und Freude zu verteilen. Die Kinder werden deshalb voraussichtlich am Mittwoch, 11. November, ab 17.20 Uhr in Kleingruppen (getrennt voneinander) durch die Ortschaft ziehen und dabei verschiedene Strecken laufen. Es wäre schön, wenn alle

Ebensfelder an diesem Abend ihre Häuser stimmungsvoll beleuchten würden. Dabei ist es egal, ob dann eine Kindergartengruppe mit den Laternen vorbeizieht oder ob man ausgerechnet an einer Stelle wohnt, wo keine Kinder vorbeikommen, ist es doch auf jeden Fall ein leuchtender, gut gemeinter Gruß an die Nachbarn oder Passanten. red