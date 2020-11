Da ein gemeinsames Martinsfest mit Laternenumzug wegen der Corona-Beschränkungen nicht stattfinden kann, lädt die Pfarreiengemeinschaft Adelsdorf-Aisch ein, St. Martin in diesem Jahr einmal anders zu feiern. Für alle Kinder bereitet die Pfarreiengemeinschaft Martinstüten vor, in denen die Kinder einen kurzen, kindgerechten Gottesdienst mit einer Aufgabe und einer Überraschung zum Teilen finden. Die Tüten können am Montag, 9. November, und Dienstag, 10. November, von 10 bis 18 Uhr in der Pfarrkirche in Adelsdorf abgeholt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Groß und Klein sind dann am Mittwoch, 11. November, von 16 bis 20 Uhr in der Pfarrkirche willkommen, um dort die Geschichte von St. Martin anzuschauen, Martinslieder zu hören, eine Kerze anzuzünden oder einfach zur Ruhe zu kommen. red