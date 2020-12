Das Ingenieurbüro SRP in Zeil hat eine Spende in Höhe von 2000 Euro an den Verein "Haßfurt hilft" überreicht. Damit will SRP die Albanienhilfe des Haßfurter Vereins unterstützen. Hans-Joachim Brandt, der geschäftsführende Gesellschafter von SRP, übergab den Spendenscheck an Helga Schuhmacher und Wilhelm Wolpert.

Hans-Joachim Brandt verfolgt nach eigenen Angaben mit Interesse die Hilfstätigkeit des Haßfurter Vereins in Albanien. Das Zeiler Unternehmen unterhält ein Ingenieurbüro in der Hauptstadt Tirana; das eigenständige Tochterunternehmen SRP Albanian Engineering hat derzeit 13 Angestellte. In der Region um Shkodra hatte SRP 2009 sein erstes Albanienprojekt in der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Seit 1996 ist SRP weltweit tätig und kennt daher sehr gut die Hürden, die überwunden werden müssen, um Hilfe dorthin zubringen, wo sie am dringendsten benötigt wird. Wer mithelfen will, Gutes zu tun, kann spenden: IBAN DE 16 7935 0101 0190 4109 10. red