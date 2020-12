Trotz der momentan alles beherrschenden Pandemie versuchen die Bürger vielerorts, ein kleines Licht in den Alltag zu bringen. In Mechelwind etwa, dem südlichsten Ortsteil von Höchstadt, wird versucht, ein bisschen Adventsstimmung zu erzeugen. So hinterlegen die Mütter jeweils einen Spruch zu der Jahreszeit am Kinderspielplatz. Jede Familie und jedes Kind kann dann, natürlich mit dem entsprechenden zeitlichen und räumlichen Abstand, zum Spielplatz kommen und sich am Text erfreuen. Auch in der Vergangenheit fanden solche Aktionen statt. So war etwa an Halloween für jedes Kind ein Säckchen mit Süßigkeiten "to go" am Zaun des Kinderspielplatzes angebracht. Foto: privat