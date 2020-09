Die Springbrunnen im Kurgarten legen in den nächsten Wochen eine Sprudelpause ein. Wie die Staatsbad GmbH am Dienstag mitteilte, stehen an beiden Brunnen Arbeiten an. Beginnen sollen diese Arbeiten nach Angaben der Staatsbad GmbH bereits am Donnerstag, 17. September. Dauern werden sie - voraussichtlich - bis Mitte Oktober, heißt es in der Mitteilung weiter. Die beiden Springbrunnen würden zunächst entleert, die Brunnentechnik darin werde abgebaut. In der Folge stehe dann die Sanierung der Beschichtung der Brunnenbecken an. far/Foto: Siegfried Farkas