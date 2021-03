Weil sein Motorroller viel zu schnell war, erhielt ein 15-jähriger Kulmbacher am Dienstagnachmittag eine Anzeige. Auch sein Vater wird juristisch belangt.

Aufgefallen war das Kleinkraftrad der Kulmbacher Polizeistreife ursprünglich, weil daran augenscheinlich kein Kennzeichen angebracht war. Als die Beamten den jungen Fahrer schließlich gegen 15 Uhr in Leuchau stoppten, stellten sie jedoch fest, dass am Roller durchaus ein gültiges Nummernschild montiert war, dieses aber nahezu waagrecht in der Luft hing - womöglich, um nicht so leicht erkannt zu werden. Grund zur Verschleierung hatte der 15-jährige allemal: Er konnte lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen, der Roller war jedoch derart "frisiert", dass ein Motorradführerschein notwendig gewesen wäre. Somit war die Betriebserlaubnis erloschen und die Fahrt beendet.

Die Ordnungshüter stellten den manipulierten Roller sicher und belegten den Jugendlichen mit einer Anzeige - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz. Auch sein Vater, der Halter des Rollers ist, muss sich wegen des Ermächtigens zum Führen des Kraftrads strafrechtlich verantworten. pol