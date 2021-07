Die Sprechtage für pflegende Angehörige finden in den Landkreisgemeinden im August wieder regelmäßig statt. Für die erste und zweite Augustwoche kann in diesen Gemeinden an folgenden Tagen ein Beratungstermin vereinbart werden: Dienstag, 3. August, 10 Uhr im Rathaus Lautertal und am selben Tag, 15 Uhr im Rathaus Untersiemau. In Meeder findet die Sprechstunde am Dienstag, 10. August, im Rathaus der Gemeinde statt und in Bad Rodach kann man für Donnerstag, 12. August, 16 Uhr, im Vortragsraum im Jagdschloss einen Beratungstermin vereinbaren. Um eine Anmeldung bei der Fachstelle für pflegende Angehörige wird gebeten unter Telefon 09561/7053812. red