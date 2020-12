Während des laufenden Monats können pflegende Angehörige noch in mehreren Gemeinden des Landkreises Coburg einen persönlichen Beratungstermin bei einer Mitarbeiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige vereinbaren. In Meeder ist dies am Dienstag, 8. Dezember, ab 14 Uhr im Rathaus und in Bad Rodach am Donnerstag, 10. Dezember, ab 16 Uhr im Vortragsraum im Jagdschloss möglich. In der Gemeinde Itzgrund kann man am Dienstag, 15. Dezember, ab 14 Uhr im Rathaus in Kaltenbrunn einen Termin vereinbaren sowie in Großheirath am Donnerstag, 17. Dezember, ab 16 Uhr im Gemeindehaus. Am Montag, 21. Dezember, gibt es in Dörfles-Esbach ab 10 Uhr im Rathaus und in Rödental ab 15 Uhr in der Schlesierstraße 20 sowie in Neustadt ab 13 Uhr im Familienzentrum ein Beratungsangebot. Eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/7053812 ist immer erforderlich. red