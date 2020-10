Das Prinzip der "Infekt-Sprechstunde" kennt man vielleicht schon vom Haus- oder Facharzt. Hier geht es um die Sicherheit der Menschen in einer Arztpraxis, die der Patienten, aber auch des medizinischen Personals. Zum Schutz aller werden daher nun auch in den Bereitschaftspraxen der Region, Bamberg, Burgebrach und Scheßlitz ebenfalls Infekt-Sprechstunden eingeführt. Diese finden zum Ende eines Behandlungsabschnittes statt. An Wochentagen zum Schluss der Sprechstunde, an Wochenenden und Feiertagen mittags und abends.

Bamberg: Wochenende und Feiertage 14 bis 15 Uhr und 20 bis 21 Uhr, wochentags 20 bis 21 Uhr.

Burgebrach: Wochenende und Feiertage 11.30 bis 12 Uhr und 18.30 bis 19 Uhr, Mittwoch 18.30 bis 19 Uhr und Freitag 19.30 bis 20 Uhr.

Scheßlitz: Wochenende und Feiertage 14 bis 15 Uhr und 20 bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag 19 bis 20 Uhr.

Die Zeiten werden dem Infektionsgeschehen der Region angepasst. Unbedingt erforderlich ist, dass sich jeder Patient mit Symptomen eines Infektes vorher telefonisch anmeldet, Bamberg, Telefon: 0951/7002070, Burgebrach, Telefon: 09546/88888, Scheßlitz, Telefon: 09542/7743855. red