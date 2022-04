Der Polizei in Bad Neustadt wurde am Sonntagnachmittag im Bereich der Bündstraße, unter der Brücke, eine Gruppe junger Leute gemeldet. Einer davon würde mit einer Spraydose hantieren, heißt es. Beim Eintreffen der Beamten fanden diese vor Ort vier junge Männer und einen frisch aufgesprühten Schriftzug am Brückenkopf vor. Im nahen Umfeld konnten ein Rucksack mit Sprayer-Utensilien und weitere Farbdosen aufgefunden werden, die angeblich jedoch keinem der Anwesenden gehörten, berichtet die Polizei Bad Neustadt. Bei der anschließenden Durchsuchung der 21- bis 24-jährigen Personen konnten die Beamten bei einem Mann geringe Mengen Rauschmittel auffinden. Diese wurden ebenso sichergestellt wie das aufgefundene Sprayer-Equipment. Die Ermittlungen laufen, heißt es weiter im Bericht der Polizei Bad Neustadt. pol