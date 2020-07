Sporttasche wechselt den Besitzer

Am Samstagnachmittag zwischen 17.05 und 17.15 Uhr stellte ein 56-Jähriger in der Salierstraße seine schwarze Sporttasche kurz am Fahrbahnrand ab, um sein Auto umzuparken. Als er zurückkam, musste er feststellen, dass seine Tasche von einem Unbekannten entwendet worden war. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 1250 Euro. E-Bike braucht neue Reifen und Licht Zwischen Mittwochabend und Montagmorgen wurden von einem E-Bike, welches in der Eichendorffstraße an einem Fahrradabstellplatz abgestellt worden war, die Reifen und das Stecklicht entfernt. Dem Besitzer entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Bereits am Montag, 22. Juni, zwischen 11.45 und 13 Uhr, wurde ein grauer Mitsubishi mit Staffelsteiner Kennzeichen im Parkhaus am Schönleinsplatz von einem Unbekannten an der linken Fahrzeugseite angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. pol