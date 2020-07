Sportliches und Kreatives für die Ferien

Die Offene Jugendarbeit Forchheim Nord und das Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus haben mit mehreren Kooperationspartnern ein abwechslungsreiches Ferienprogramm "Mini Forchheim to go" vorbereitet. Denn gerade in der Corona-Krise sollen die Kinder etwas Abwechslung in den Ferien erleben. Neben sportlichen und kreativen Angeboten können Kinder aus der Stadt Forchheim wieder als rasende Reporter für die Zeitung schreiben oder unter professioneller Anleitung einen Film drehen. Um den staatlichen Hygiene-Verordnungen gerecht zu werden, wird die bewährte Kindermitmachstadt "Mini Forchheim" dieses Jahr nicht stattfinden. Stattdessen wird es 30 Aktivitäten an verschiedenen Orten verteilt über die ganzen Ferien geben. Die Kinder können an bis zu drei Angeboten teilnehmen. Das gesamte Programm und die Anmeldemodalitäten finden sich auf Forchheim.de/mini-forchheim. Eine Anmeldung ist nur schriftlich beziehungsweise per E-Mail möglich. red