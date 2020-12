Für Familie Gerner ist es eine Selbstverständlichkeit und Normalität, miteinander zu sporteln und zu kommunizieren. Die Gerners betreiben in Höchstadt das A4plus-Kursstudio und erleben eigenem Bekunden zufolge in ihren Gruppenfitness- und Gesundheitskursen immer viel Freude und Spaß. Auch für das eigene Leben und die eigene Gesundheit sei Gruppensport ein fester Bestandteil, schreibt Elmar Gerner in einem Pressebericht.

In den Zeiten der Corona-Krise sei der Familie erneut bewusst geworden, wie sie sich an sportliche Bewegung und Kommunikation in der Gruppe gewöhnt haben und jetzt diese Rituale zeitweise wieder entbehren müssen. "Wie muss es denn Menschen gehen, die auf das für uns Selbstverständliche vielleicht sogar dauerhaft verzichten müssen?" Mit diesen Gedanken habe man sich als Familie kurz vor dem zweiten Stillstand des Trainingsbetriebs im Kursstudio intensiv befasst. Franziska Gerner hatte die Idee, Freude zu verschenken.

Sophie Gerner als Inhaberin des A4plus-Kursstudios fasst die internen Gedanken zusammen: "Das Gefühl der Freude, das wir selbst erleben, an Menschen weiterzugeben und diesen Menschen einige schöne Momente zu schenken, das möchten wir erreichen. Die Adventszeit und bevorstehende Weihnachtszeit eignen sich hierfür bestens."

Nach einigen Telefonaten stand fest, dass Gerners ihre Freude gerne in Höchstadt an demenzkranke Menschen weitergeben möchten. Der Verein "Lebensfreude ERHalten" im Haus am Schlossberg wurde von Franziska angesprochen und war von der Idee begeistert. Denn ein Ziel der Wohngemeinschaft am Schlossberg ist es, ein möglichst normales Leben zu führen. Der Begriff Lebensfreude im Vereinsnamen spiegele dies eindrucksvoll wider.

24-fache Lebensfreude

Und genau diese Freude am Leben, so die Überlegung der Familie Gerner, könne man mit einem Adventskalender 24-mal aufleben lassen. Mit persönlicher Ansprache und Erläuterung durch die "Studiomutter" Sabine Gerner und mit Hilfe der sozialen Medien wurde die Idee an die Mitglieder des Kursstudios weitergegeben.

Persönliche Bemerkungen

"Bei unseren Kunden im Kursstudio kam diese Idee sehr gut an. Es wurden bei uns so viele Geschenke mit persönlichen Bemerkungen für die Beschenkten abgeben, dass wir für die einzelnen Adventstage gleich mehrere Geschenke zur Verfügung stellen können", merkt Franziska stolz an. "Unsere Mitglieder haben sich mit der Thematik gut auseinandergesetzt. Die häufige Frage war, was schenke ich denn demenzkranken Menschen? Die Antwort war einfach und lautete: Alles das, worüber du dich auch freuen würdest und das das Gedächtnis des Herzens anspricht."

Jetzt hoffen die Gerners, dass sie und die Studio-Mitglieder mit dieser Initiative schöne Momente in der Adventszeit an das Haus am Schlossberg weitergeben konnten. red