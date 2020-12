Um den Nikolaustag herum waren mehrere sportliche Nikoläuse in Neunkirchen am Brand und Umgebung für den guten Zweck unterwegs: Denn im Rahmen einer Nikolausaktion rief die Sportgruppe ihre Mitglieder auf, sich beim Laufen im Nikolauskostüm zu fotografieren und für die gelaufenen Kilometer Geld zu spenden. So kamen rund 400 Kilometer und über 450 Euro zusammen.

Von den Spenden wurden in einem lokalen Buchladen 40 Schmöker für die Kinderonkologie der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen erstanden und jetzt an den Leiter Markus Metzler überreicht. "Wir wollen den kleinen Patienten in dieser schwierigen Pandemiezeit mit eingeschränktem Besuchsrecht, geschlossener Stationsbibliothek und so manch anderer Einschränkung ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern und sie für eine gewisse Zeit in eine Traumwelt fern vom Krankenhausaufenthalt entführen", sagt Elke Bezold, Mitglied der Sportgruppe. Weitere Informationen gibt es auf www.sportgruppe-neunkirchen.de auch online. red