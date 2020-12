Auch im Corona-Jahr 2020 wurden beim TSV Bad Kissingen in der Leichtathletik-Abteilung mit coronabedingten Auflagen Sportabzeichen erworben. In fünf Bereichen mussten die Anforderungen erfüllt werden: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Ein Schwimmnachweis (50 Meter in beliebiger Zeit) ist ebenfalls Voraussetzung für den Erwerb des Sportabzeichens.

Die Abnahme erfolgte zum größten Teil aus Disziplinen der Leichtathletik im Dr.-Hans-Weiß-Sportpark. Verantwortlich waren die Übungsleiter Michaela Bohatsch, Dieter Müller und Karl-Heinz Renninger. Für Erwachsene waren einige Abende angesetzt. Für Schüler und Jugendliche wurde die Sportabzeichen-Abnahme im Rahmen des Ferienprogrammes der Stadt durchgeführt. Insgesamt wurden 40 Sportabzeichen erfolgreich abgenommen, 23 Schüler und Jugendliche, davon fünfmal Gold, 13-mal Silber und fünfmal Bronze sowie 17 Erwachsene, davon 14-mal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Die älteste Teilnehmerin (67 Jahre alt) hat das Sportabzeichen 39-mal in Gold abgelegt, ein Mann hat zum 35. Mal (80 Jahre alt) Gold geschafft. Auch für drei Neueinsteigerinnen hat sich das Mitmachen gelohnt. Je eine hat das Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold geschafft. Auch für das Jahr 2021 plant die Leichtathletik-Abteilung des TSV Übungsabende und Abnahmen für das Sportabzeichen. red