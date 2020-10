Das Lions Hilfswerk Forchheim in Kooperation mit Rotary Club Forchheim veranstaltet von Samstag, 17. Oktober, ab 12 Uhr bis Sonntag, 18. Oktober, um 12 Uhr das "24 Stunden von Forchheim - Sporttreiben für einen guten Zweck" im Avangard8 Fitnessstudio, Daimlerstraße 8 in Forchheim. Eingeladen sind alle Bürger der Stadt und des Landkreises Forchheim sowie der angrenzenden Städte Erlangen und Bamberg ab 16 Jahren. Interessierte können sich online über die Webseite des Fitnessstudios (https://termin.e-app.eu/avangard8) einen oder mehrere Trainingsslots von 60 Minuten für einen der vier Trainingsbereiche reservieren. Wichtig: Niemand muss Mitglied im Fitnessstudio sein, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Das Hygienekonzept liegt aus. Zum Abschluss bekommt jeder Sporttreibende eine Urkunde. Die Veranstaltung ist kostenlos. Als prominenter Redner wird Umweltminister Thorsten Glauber erwartet. red