Farbstiftzeichnungen von Cornelia Morsch aus Kulmbach und Radierungen des in Gundelsheim bei Bamberg arbeitenden Künstlers Peter Schoppel zeigt die Produzentengalerie Burgkunstadt vom 6. bis 28. November. Außerdem sind Skulpturen von Sibylle Waldhausen (Berlin), Adelbert Heil (Bamberg) und Gerhard Nerowski (Königsberg/Bayern) zu sehen.

Die in Coburg geborene und in Kulmbach lebende Cornelia Morsch hat sich dem spitzen Stift verschrieben. Mit höchster Präzision legt sie mit Graphit-, Kohle- oder Farbstiften verschiedene Schichten neben- und übereinander. Sie überzieht den Zeichenkarton mit kurzen Strichrhythmen, die sie gliedert und in Bewegung setzt.

Thema des 1958 in Bamberg geborenen Peter Schoppel sind Rasterungen. "Ein Schema, mit dem ich Phänomene und Vorgänge hinterfrage, ordne und bewerte", erläutert der mit dem Berganza-Preis 2020 des Kunstvereins Bamberg ausgezeichnete Künstler. Schoppel weiter: "Meine Arbeiten zeigen eine malerische und zeichnerische Umsetzung eines bildnerischen Forschungsprozesses als Dokumentation einer ,ästhetischen Arbeit'".

Die Vernissage findet am Samstag, 6. November, um 17 Uhr in der Galerie in der Kuni-Tremel-Eggert-Straße 3 unterhalb der Burgkunstadter Marktplatzes statt. Sowohl bei der Eröffnung als auch bei der für den 28. November, ebenfalls um 17 Uhr, vorgesehenen Finissage werden die Künstlerinnen und Künstler anwesend sein.

Öffnungszeiten sind samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 0177/7909037).