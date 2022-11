Mathilde Dürrheimer und Liam Murk heißen die beiden Schulsieger der Hennebergschule bei den diesjährigen Mathemeisterschaften. Die Mathmeisterschaften finden in einem dreistufigen Verfahren statt. Die Schulsieger nehmen an den jeweiligen Kreisentscheiden teil. Die besten 24 Schülerinnen und Schüler können sich für das Finale an der Regierung von Unterfranken qualifizieren. Grundlage für die Meisterschaft ist ein Aufgabentyp, der besonders das logische Denken erfordert. Dabei steht das selbsttätige und kreative Knobeln im Vordergrund, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. red