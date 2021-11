Der Kinderhort "Arche Noah" aus Kasendorf hat ein Spielwarenpaket erhalten. Die Einrichtung mit 64 Jungen und Mädchen der Klassen eins bis vier zählt zu den Gewinnern des Projektes "Spielen macht Schule - auch am Nachmittag" und erhält eine Spielwarenausstattung. Die Initiative richtet sich an Einrichtungen, die eine Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder anbieten. So wird das klassische Spielen gefördert, denn: Spielen macht schlau!

Der Kinderhort "Arche Noah" ist dem diesjährigen Aufruf der Initiative gefolgt und hat sich erfolgreich um ein hochwertiges Spielwarenpaket beworben.

Insgesamt gibt es dieses Jahr 100 Gewinner. Die Initiative wurde zum achten Mal vom Deutschen Verband der Spielwarenindustrie e.V. (DVSI) und dem Verein "Mehr Zeit für Kinder" als sinnvolle Erweiterung von "Spielen macht Schule" ausgeschrieben. Die kostenlosen Spielwarenpakete werden in diesem Jahr von den Herstellern Amigo, Ferbedo, Hasbro, Kosmos, Mattel und Ravensburger zur Verfügung gestellt.

Doch nicht nur in den Einrichtungen soll gespielt werden: Im Rahmen des Projekts besteht zusätzlich die Möglichkeit, den Familien die Spiele per Ausleihe mit nach Hause zu geben. Auf diese Weise soll das gemeinsame Spielen auch in den Familien gefördert werden.

Bis Juli 2021 war Zeit, die Bewerbung an den Verein "Mehr Zeit für Kinder" zu schicken und so eine hochwertige Spielwarenausstattung für ihre Nachmittagsbetreuung zu gewinnen.

Alle Informationen zum Wettbewerb gibt es im Internet unter der Adresse www.spielen-am-nachmittag.de. red