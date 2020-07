Spielstart auf dem neuen Platz

lea winkelmann Bei Sonnenschein und Staffelberg-Kulisse trainiert es sich gut, auf einem neuen Platz gleich noch besser: Nach einer langen Pause vom gemeinsamen Training kann beim TSV Staffelstein nun wieder Faustball gespielt werden. Unter der Leitung der Trainerin Nadine Potzel (U14 weiblich und männlich, U16 weiblich) und des Trainers Stephan Leicht (U10 und U12) sind vor wenigen Tagen die jungen Faustballer als erste Sportler auf den renovierten Platz zurückgekehrt.

Zwei Wochen lang hat eine Firma im Herbst des vergangenen Jahres den Trainingsplatz der Faustballer wieder hergerichtet. Kleinere Arbeiten erledigten die Spieler selbst. Finanziert wurde das Projekt durch den TSV 1860 Staffelstein und den Förderverein Faustballsport TSV 1860 Staffelstein.

Das ungewöhnliche Training

Der Platz ist in drei Felder unterteilt, zwei längs und ein Feld quer. Über die Fertigstellung und das erste Training auf dem neuen Platz freut sich auch Bernd Donath. Er ist bereits seit 20 Jahren Trainer und Abteilungsleiter für Faustball beim TSV. Derzeit trainiert er Faustballer ab 16 Jahren: Ein weibliches U18-Team, zwei Damenteams und ein Herrenteam.

Für das Training zu Beginn der Krise überlegte sich der 52-Jährige eine kreative Übergangslösung. "Als es absehbar war, dass der Trainingsbetrieb bald aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr in gewohnter Weise stattfinden kann, habe ich den Spielern einen individuellen Trainingsplan zusammengestellt", erzählt Donath. Des Weiteren haben die Faustballer auch verschiedene Trainingsgeräte, wie einen Faustball, Trainingshütchen und Sprungseile, mit nach Hause bekommen, die sie zur Erledigung des Trainingsplans benötigten. "Als das zu langweilig wurde, haben wir uns mit Übungen zu Kraft und Kondition und mit YouTube-Workouts fit gehalten."

Training unter Hygienekonzept

Aber auch das wurde dem Bad Staffelsteiner zufolge irgendwann zu eintönig, weshalb Donath anschließend wieder selbst ein Workout für das Training zu Hause zusammenstellte. Nun trainieren die Faustballer unter seiner Anleitung seit dem 15. Juni wieder gemeinsam. Unter den Vorgaben des Bayerischen Landessportverbandes hat der TSV Staffelstein ein eigenes Schutzkonzept erarbeitet: "Da keine Zuschauer zum Training zugelassen sind, haben wir bis jetzt im Stadion trainiert, das zum Training abgeschlossen wurde", fährt er fort.

Zu Beginn werde eine Anwesenheitskontrolle durchgeführt, um eine eventuelle Infektionsrückverfolgung gewährleisten zu können. "Zum Betreten und beim Verlassen des Stadions haben wir einen Mundschutz getragen", ergänzt Donath. Die Taschen liegen eineinhalb Meter auseinander, Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. "Während des Trainings halten wir den Mindestabstand ein, so gut es uns möglich ist", sagt Donath.

Eingeschränkter Spielbetrieb

Seit dem 29. Juni können die Faustballer wieder auf ihrem renovierten Trainingsplatz spielen, aber wird es in dieser Saison noch Turniere geben? "Teilweise. Auf Bayernebene sind die Wettkämpfe bis zum 31. August abgesagt, aber für die Bundesligaebene ist eine Art Mini-Spielbetrieb geplant", erklärt der Staffelsteiner. Die erste Damenmannschaft des TSV spiele in der Ersten Bundesliga. Die Teilnahme an diesem kleinformatigen Spielbetrieb sei allerdings freiwillig. "Außerdem gibt es keinen Auf- und Abstieg heuer sowie in allen Amateurligen", sagt der Trainer.

Genauso wie Bernd Donath ist auch Jule Ahles froh, dass seit kurzem wieder draußen trainiert werden kann. Seit zehn Jahren spielt die Staffelsteinerin schon Faustball, derzeit in der zweiten Damenmannschaft.

Weil ihr Studium derzeit online stattfindet, ist die 21-Jährige von ihrer Universitätsstadt Stuttgart wieder übergangsweise nach Hause gezogen.

Doch mit der sportlichen Ablenkung sah es erst mal schlecht aus: "Da hatte ich mal so viel Zeit zu Hause, und dann konnte ich zu Pandemiebeginn kein Faustball spielen", bedauert Jule Ahles.

Das Übergangstraining zu Beginn sei ungewöhnlich, aber lustig gewesen "Jeder der gerade Zuhause trainierte, stellte dabei ein Selfie in die WhatsApp-Gruppe. So haben wir uns gegenseitig gepushed."

Dennoch ist sie froh darüber, dass mit dem gemeinsamen Trainingsstart auch wieder ein Stück Normalität eingekehrt ist: "Auf dem Spielfeld ist genug Platz, um sich zu verteilen. Dort fühlt es sich trotz der Schutzmaßnahmen wieder einigermaßen normal an."