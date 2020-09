Die Spielplatz-Rallye der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde und ihres Kids-Clubs, die im August gleich zwei Mal wegen Regen ausfallen musste, nimmt am Freitag, 25. September, einen neuen Anlauf. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Kreuzbergkirche. Die Tour führt zu Spielplätzen im Altenkunstadter Ortsbereich, wo die Mädchen und Jungs Aufgaben lösen müssen. Die Teilnehmer sollten ein Getränk und etwas zu essen mitbringen. Mitmachen können Kinder der ersten bis fünften Klassen. Die Konfession spielt keine Rolle. Die Spielplatz-Rallye endet gegen 16.30 Uhr. Sollte es wieder regnen, wird wie bei den ersten beiden Anläufen in der Kreuzbergkirche ein schöner Film gezeigt. Wer bei der Rallye oder gegebenenfalls beim Kinonachmittag dabei sein möchte, meldet sich im evangelischen Pfarramt (Telefon 09572/9280) oder bei Kids-Club-Leiterin Sabine Krausche (Telefon 09572/6815). bkl