Die Volkshochschule (VHS) Kronach veranstaltet am kommenden Samstag, 17. Oktober, den Workshop "Aerial Yoga" mit Gabriella Melickian. Beim Aerial oder Anti Gravity Yoga geht es um einen spielerischen Umgang mit der Schwerkraft. Dabei spielt ein an der Decke aufgehängtes, etwa sechs Quadratmeter großes Tuch die zentrale Rolle. Durch diese Unterstützung können Asanas etwa einen halben Meter über dem Boden, ohne Druck auf die Gelenke und die Wirbelsäule praktiziert werden. Auch Umkehrpositionen, in denen das Herz höher als der Kopf liegt, wie im Kopfstand oder in diversen Hängepositionen, können eingenommen werden. Aerial Yoga ist kontraindiziert bei Personen mit erhöhtem Schlaganfall- oder Herzinfarktrisiko und/oder erhöhtem Augeninnendruck (Glaukom). Bei Unsicherheiten soll der Hausarzt konsultiert werden. Der Workshop beginnt um 14 Uhr im VHS-Haus, Gesundheitsstudio 1, Kulmbacher Straße 1 in Kronach. Anmeldung bei der Volkshochschule Kronach (Telefon 09261/6060-0) oder unter www.vhs-kronach.de. red