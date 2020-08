Spieler im Flow - Fans im Ungewissen

Tobias Varvne, Stepan Zeman, Andreas Schröder oder auch Flo Billek sind bereits im Flow. Jan Gorr sprüht schon wieder vor Ideen und Ehrgeiz. Und sein Nachfolger Alois Mraz ist heiß wie Frittenfett. Doch was ist mit den Fans? Von Euphorie in Coburg keine Spur. Die 1. Handball-Bundesliga ist in der Vestestadt derzeit so weit entfernt wie der 1. FC Nürnberg von der Champions League.

Handball-Coburg wäre Anfang August bereits auf den Beinen. Die Begeisterung beim ersten Aufstieg ins deutsche Oberhaus 2016 war grenzenlos. Der Run auf die Tickets groß. Doch in diesen verflixten Corona-Zeiten ist alles anders. An einen geregelten Kartenvorverkauf ist nicht zu denken. Von einem Boom ist nichts zu spüren. Das treibt vor allem dem Geschäftsführer Jan Gorr Falten auf seine flache Stirn. Der Trainerfuchs, der sich auf neuem Terrain erst noch Sporen verdienen muss, hat sich diesen Job ganz anders vorgestellt. Von wegen offene Türen einrennen und neue, finanzkräftige Sponsoren an Land ziehen. Dem Hobby-Angler ist bisher noch kein dicker Fisch ins Netz gegangen.

Mehr Geld zu bekommen ist schwierig. Der HSC kann heilfroh sein, wenn die bisherigen Gönner treu bleiben und den Spitzensport in der Region zumindest so fördern wie bisher.

Die wirtschaftliche Situation ist in Corona-Zeiten außerordentlich schwierig. Mindestens so kompliziert, verflixt und ungewiss wie die sportliche des HSC.

Keiner weiß, wann und ob der Handball wieder ins gewohnte Fahrwasser kommt. Also mit Spitzenspielen vor begeisterungsfähigem Publikum.

Coburg braucht gelb-schwarze Handballfeste in einer gut gefüllten HUK-Arena. Die Fans sollen das Team nicht nur zum Klassenerhalt supporten, sie sind nach dem Hauptsponsor auch die größte Einnahmequelle und spülen Kohle in die Kasse. Wenn diese treuen Anhänger nicht mehr in den Sporttempel dürfen, wäre das der Anfang vom Ende des Profihandballs in Coburg. Spieler wie den Champions-League-Sieger Drasko Nenadic oder Rückraum-Kanonier Pouya Norouzi Nezhad kann sich der HSC dann nicht mehr leisten. c.boeger@infranken.de