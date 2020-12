Die Weihnachtsferien sind in diesem Jahr besonders lang. Das bedeutet neben leckerem Weihnachtsessen und ausgiebigen (Schnee-) Spaziergängen auch jede Menge Zeit für Spieleabende. Das Jukuz-Team lädt zum Spielen ein und teilt gerne seinen Spieleschatz mit allen kleinen und großen Spielern in und um Bad Kissingen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So wird ein bisschen Jukuz in die Wohnzimmer gebracht. Der Spiele-Verleih geht daher ab dem 14. Dezember in die zweite Runde. Auf den Jukuz-Seiten der sozialen Netzwerke und über www.badkissingen.de/spiele ist ab Montag die Übersicht des Spielebestands des Jukuz zu finden. Aus dieser Liste können bis zu sieben Spiele ausgewählt werden. Die ein oder andere Spieleempfehlung ist auch auf den Jukuz-Seiten der sozialen Netzwerke zu finden.

Telefonisch bestellen

Die Bestellungen der Spiele werden nur telefonisch unter Tel.: 0971/8074 310 entgegengenommen. Die Spieleverleiher sind von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar.

Ebenfalls innerhalb dieser Zeitfenster können die Spiele vom 14. bis zum 18. Dezember im Jugend- und Kulturzentrum abgeholt werden. Die Vorbestellung ist notwendig, um den Kontakt bei der Übergabe möglichst kurz zu halten, teilt das Jukuz mit. Die Spiele werden vor der Abholung zurechtgelegt und können dann durch die Tür gereicht werden.

Das Jukuz-Team freut sich, wenn die Spiele vom 11. Januar bis zum 15. Januar 2021 wieder zurückgebracht werden.

Die dann aktuellen Öffnungszeiten des Jukuz werden im Internet unter www.badkissingen.de/jukuz und den Jukuz-Seiten der sozialen Netzwerke bekannt gegeben. red