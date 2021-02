Eine Coburger Professorin ist live zu sehen als Gast in der Abendschau des Bayerischen Rundfunks. Am heutigen Dienstag, 2. Februar, ist die Darmspezialistin Michaela Axt-Gadermann per Videoschalte live als Gesprächsgast in der Abendschau im BR Fernsehen zu sehen. Die Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg hat im Dezember ihr neuestes Buch "Gesund mit Darm. Fitter, gelassener und jünger mit dem richtigen Mikrobiom" veröffentlicht.

Gesund ernähren hilft

Darin und im Abendschau-Gespräch erklärt Axt-Gadermann, warum ein gesundes Mikrobiom so wichtig für die Gesamtgesundheit ist und auch wie man mit richtiger Ernährung und Sport für eine gesunde Darmflora sorgen kann.

Außerdem verrät die Expertin, welche Krankheiten man am Mikrobiom ablesen kann und die Zuschauer erfahren, was die Expertin von Darmspülungen hält, die Heilpraktiker anbieten.