Seit nunmehr 45 Jahren ist Klaus Reinshagen nicht aus der Bandulet Dental GmbH wegzudenken. Im Alter von 25 startete er am 16. November 1975 bei Willi Bandulet und Söhne in Bad Kissingen-Garitz. Zuerst in der Kunststoff- und Goldabteilung, doch die Welt der Keramik wurde seine Passion, so die Pressemitteilung der Bandulet Dental GmbH. Schnell habe er sich als Abteilungsleiter etabliert und gab sein Wissen gerne weiter. Er verstehe es wie kaum ein Zweiter, die Keramikmassen in Form und Farbe zu bringen, so die Laudatio des Betriebes. Ganz gleich wie schwierig die Arbeitsunterlagen auch sein mögen, es gelänge ihm, den Patienten wieder zu einem strahlenden Lächeln zu verhelfen. Für seine Leistungen in 45 Jahren, fachliche Kompetenz und Souveränität dankt die Firma Klaus Reinshagen. red