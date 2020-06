Spezialbett für Klienten

In Ebelsbach konnte dank eines Spendenlaufes einem jungen Klienten der Rummelsberger Diakonie geholfen werden. Geldgeber war der Verein Böhnlein Sports, der einen Teil des Erlöses eines Spendenmarathons an die Einrichtung übergab. 45 Mitglieder des Vereins hatten bei der Aktion insgesamt 5916 Spendenkilometer gesammelt, die in eine Spendensumme von über 7000 Euro umgemünzt Wurden. 2351 Euro davon erhielt die Behinderteneinrichtung Wohnen in Ebelsbach der Rummelsberger Diakonie. Laut Mitteilung der Rummelsberger soll die Spende für die Anschaffung eines Spezialbettes für einen jungen Klienten verwendet werden. Dieser ist den Angaben zufolge nachts sehr umtriebig und musste daher bislang zum eigenen Schutz an sein Bett fixiert werden. Die Rummelsberger vertreten die Werte des "Werdenfelsner Weges", wonach - soweit möglich - auf derart freiheitsentziehende Maßnahmen verzichtet wird. So gewinnt der Klient Freiheit und Sicherheit. Matthias Türk von Böhnlein Sports übergab den Spendenscheck an Regionalleiter Günter Schubert und Wohnbereichsleiter Michael Bergmann. red