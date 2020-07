Sperrung in Hammerbach

In Hammerbach wird in den kommenden Tage eine neue Trafostation geliefert, in den folgenden Tagen werden Kabel verlegt. Die Margeritenstraße (ERH 25) ist heute auf Höhe der Einmündung Tulpenstraße für den Gesamtverkehr gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. An diesem Tag wird ein Kran auf der Kreisstraße stehen und eine Trafostation in den Bereich neben die Kreisstraße einheben. Die Umleitung für den Allgemeinverkehr führt vom Kreisverkehr in Beutelsdorf über die ERH 14 - Hans-Ort-Ring (Staatsstraße 2244) - Staatsstraße 2263 - Welkenbach nach Hammerbach und umgekehrt zurück.

Herzo-Bus verspätet sich

Ab Mittwoch, 29. Juli, bis voraussichtlich Mitte August werden dann Stromleitungen entlang der Kreisstraße verlegt. Hierfür wird die Margeritenstraße (ERH 25) auf Höhe der Hausnummern 8 bis 10 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage an der Baustelle vorbei geregelt. Für die Fußgänger wird es zu jeder Zeit eine Möglichkeit geben, am Fußweg an der Baustelle vorbei zu gelangen. Die Herzo-Bus-Linie 268 ist von der Sperrung betroffen. Bei der Fahrt um 9 Uhr wird es ab Beutelsdorf zu Verzögerungen von ungefähr fünf Minuten kommen, da der Bus aufgrund der Sperrung eine Umleitung fahren muss. red