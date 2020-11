Monika Vieth, Leiterin der Außenstelle Forchheim des Weißen Rings, bedankt sich für die vielen Spenden anlässlich ihres 80. Geburtstags, die zugunsten der Opferarbeit des Weißen Rings und für die Sozialen Projekte Club Soroptimist Forchheim-Kaiserpfalz zusammengekommen sind.

Spende kommt ohne Abzüge an

"Ich versichern allen, dass jede Spende ohne Abzug den Menschen zugute kommt, die unser aller Hilfe brauchen", schreibt Vieth in einer Mitteilung. Und weiter: "Es macht mich sehr froh, dass ich so viele Herzen ansprechen konnte und ich bin sehr glücklich, so viele gute Freunde zu haben." Vieth bedankt sich herzlich bei allen Spender.

Die Spendenaktion habe alle ihre Erwartungen überstiegen: Es wurden insgesamt 1455 Euro verbucht, so Vieth. Davon gehen 815 Euro an die Opferhilfe Weißer Ring e.V. und 640 Euro an die Soziale Projekte Club Soroptimist Forchheim-Kaiserpfalz. Die Spendenbescheinigung erhalten alle von der Organisation, für die die Spende überwiesen wurde, teilt Vieth mit. red