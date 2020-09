"Gemeinsam sind wir Pink", der Frauen-Charitylauf zu Gunsten des Brustkrebs Deutschland e.V. ist eine Erfolgsgeschichte. Seit Beginn im Jahr 2011 stieg die Zahl der Teilnehmerinnen von Jahr zu Jahr. 2019 waren es bereits 1516. Auf Grund der Corona-Pandemie kann die Großveranstaltung 2020 nicht in der bekannten Form stattfinden. Um aber den jährlichen Rhythmus am 3. Oktober nicht ganz zu verlassen, wird die Veranstaltung komplett in den digitalen Raum verlegt. Dabei wird aufgerufen, die Startgebühr oder mehr direkt an "Brustkrebs Deutschland e.V." zu spenden. Als sichtbares Zeichen der Solidarität können sich Interessierte im Zeitraum einer Aktionswoche "Pink 9 1/2" von Samstag, 3. Oktober, bis Samstag, 10. Oktober, individuell bewegen und vielleicht auch vorhandene Aktionsshirts tragen. Zur Einleitung der Woche findet am Samstag, 3. Oktober, um 11 Uhr auf dem Marktplatz von Bad Brückenau eine symbolische Eröffnung der Spenden- und Aktionswoche statt. sek