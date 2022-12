Seit 18 Jahren unterstützt die Firma Reifen Müller aus Hammelburg die Arbeit der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg. Auch dieses Jahr verzichten Reifen Müller GmbH & Co. KG und die Reifen Müller GmbH & Co. Runderneuerungswerk KG auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner und spendet stattdessen 5000 Euro an die Station Regenbogen. "Das ist uns eine Herzensangelegenheit", so Geschäftsführer Jürgen Fischer.

Und Geschäftsführer Uwe Müller sagt: "Besonders wichtig ist uns auch hier der Bezug zu regionalen sozialen Einrichtungen und Verbänden. Mit unserer Spende möchten wir unseren Teil dazu beitragen, dass die Forschung weiter vorangetrieben werden kann." Dafür wurden inzwischen stattliche 62.000 Euro gespendet.

90 bis 100 Kinder werden im Laufe eines Jahres als Neuerkrankte in der Kinderkrebsstation "Regenbogen" der Universitätskinderklinik Würzburg aufgenommen und behandelt. Dank des medizinischen Fortschritts sind die Heilungschancen groß und die meisten werden wieder gesund. Aber der Weg bis zur endgültigen Heilung ist mit großen Belastungen verbunden. Die Elterninitiative ist ein gemeinnütziger Verein aus betroffenen Familien, die ehrenamtlich arbeiten. red