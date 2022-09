Die Kolpingfrauen haben unter Leitung von Maria Krapf und Marietta Panhans zu Mariä Himmelfahrt wieder rund 200 Kräutersträuße gebunden und gegen eine Spende abgegeben. Der Erlös betrug in diesem Jahr 650 Euro, der jetzt an die Kindergärten St. Marien und Joseph und an die Kolpingaktion "Das macht Schule" in Rumänien verteilt wurde. Die Kindergärten wollen mit der Spende Kinderfahrzeuge anschaffen. In Rumänien werden - gemeinsam mit Spenden auch anderer Kolpingsfamilien - Büchertaschen mit Inhalt für bedürftige Schulanfänger finanziert. In diesem Jahr sind es 87 Büchertaschen. red